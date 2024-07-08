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Vize krizi çözülecek mi? Gözler bu toplantıda

Vize krizi çözülecek mi? Gözler bu toplantıda
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Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun bugün yapılacak ilk toplantısında, vize sıkıntısının da ele alınacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile AB arasındaki Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun ilk toplantısı bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek. Resmi heyetler ile özel sektör temsilcilerinin de katılacağı toplantılara Bakan Ömer Bolat ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis başkanlık edecek.

Toplantılarda görüşülecek konular arasında, karşılıklı ticaretin artırılması, Gümrük Birliği'nin genişletilmesi müzakerelerinin başlatılması arayışı, yeşil dönüşüme uyum çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına AB ülkelerinin uyguladığı vize zorunluluğundan kaynaklanan sıkıntıların aşılması ve kara nakliye sektörü için ülke kotalarının yetersizliği gibi başlıklar yer alıyor.

Toplantının ardından Bakan Bolat ve Dombrovskis'in ortak basın açıklaması yapması planlanıyor.

AA

Etiketler türkiye Avrupa Birliği vize krizi vize sorunu
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