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Yabancı borsadan kaçıyor: 4 haftada 920 milyon dolarlık satış

Yabancı borsadan kaçıyor: 4 haftada 920 milyon dolarlık satış
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Yabancı yatırımcı hisse satışına devam ediyor. Son 4 haftada 920 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirildi.

Yabancı yatırımcı geçen hafta tahvillerde yüklü alım yaparken, hissedeki çıkışına da devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ağustos haftasında net 298 milyon dolarlık hisse senedi ve 12,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı satarken, 1,4 milyar dolarlık tahvil aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Ağustos itibarıyla 36 milyar 138 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Ağustos'ta 35 milyar 765,5 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin tahvil stoku 13 milyar 427,8 milyon dolardan 14 milyar 796 milyon dolara yükselirken, ÖST stokları ise 431,2 milyon dolardan 417,7 milyon dolara geriledi.

Etiketler yabancı yatırımcı hisse satışı borsa istanbul
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