Yabancı yatırımcıdan 1,5 ayda borsada dev satış

Merkez Bankası verilerine göre, yabancılar geçen hafta 158,3 milyon dolarlık hisse sattı. Yabancıların hisse satışı art arda 6. haftasına girerken bu dönemde toplam satış 2 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 21 Haziran haftasında yabancılar 158,3 milyon dolarlık hisse satışı yaptı.

Hisse satışı devam etse de büyüklüğünde azalma görüldü. İki hafta önce hisse satış rakamı 542,7, geçen hafta 439,2 milyon dolar düzeyindeydi.

Yabancı yatırımcılar böylece art arda altı hafta hisse senedi satışı yaptı. Altı haftada yabancı yatırımcının toplam hisse satışı 1 milyar 930 milyon doları buldu.

Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku ise bir önceki haftaki 40,3 milyar dolardan 40,6 milyar dolara çıktı.