Yap-İşlet-Devret modelinde 2024'ün geçiş garantisi faturası belli oldu

Türkiye'nin dört bir yanındaki yap - işlet - devret projeleri için 2024 yılının sadece Ocak ayında yapılan ücret belli oldu. Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, "Cebimizden tek kuruş çıkmayacak" denilen geçiş garantili köprü ve otoyolları işleten şirketlere 2024 yılında 163 milyar TL ödeneceğini açıkladı.

Türkiye'nin altyapı yatırımlarında sıklıkla tercih edilen Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli, kamu-özel sektör işbirliğinin öne çıkan örneklerinden biri olarak bilinse de, bu modelle inşa edilen köprü ve otoyollar için verilen geçiş garantileri, ekonomi gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun dikkat çeken açıklamalarına göre, 2024 yılında bu projeler için öngörülen ödeme miktarı 163 milyar TL'ye ulaşacak.

"Cebimizden tek kuruş çıkmayacak" şeklindeki başlangıç vaatlerinin aksine, devlete ait bütçeden yapılacak bu devasa ödemeler, kamu finansmanı üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor.

Babuşcu'nun belirttiğine göre, bu ödeme tutarının daha fazla artmaması adına seçimden sonra gerçekçi bir fiyatlama yapılması hedefleniyor. Bu adımın, özellikle köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde bir artışı beraberinde getireceği öngörülüyor. Bu durum, sürücüler ve genel olarak ekonomi için yeni bir mali yük anlamına gelebilir.

NİSAN AYINDA ZAMLAR BEKLENİYOR

Babuşcu'nun analizlerine göre, yapılacak fiyatlandırma düzenlemesi ile Nisan ayında köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde zamların kapıda olduğu belirtiliyor. Bu durum, ulaşım maliyetlerinde bir artışa neden olacak ve vatandaşların cebini direkt olarak etkileyecek.

Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen köprü ve otoyollar, Türkiye'nin ulaşım altyapısını geliştirmede önemli bir rol oynuyor. Ancak bu projelerin finansmanı ve geçiş garantileri, ekonomik sürdürülebilirlik açısından ciddi soru işaretleri barındırıyor.