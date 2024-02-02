Yapı Kredi’den dev kâr

Yapı Kredi, 2023 yılı konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, 2023 yılında net grup kârını 68 milyar TL olarak duyurdu.

Yapı Kredi, 2023 yıl sonu konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. 2023 yılında toplam nakdi kredi hacmi 2022 yıl sonuna göre yüzde 52 oranında artarak 890 milyar liraya yükselen bankanın aktif büyüklüğü yüzde 57’lik yükselişle 1,9 trilyon liraya çıktı.

Toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artışla 1,1 trilyon liraya ulaşan Yapı Kredi’nin, öz kaynak karlılığı da yüzde 45 olarak gerçekleşti. Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 16,9 oldu.

Yapı Kredi 31 Aralık 2023 tarihli konsolide finansal sonuçlarına ilişkin seçilmiş göstergelerini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre; Toplam aktifleri 1,9 trilyon TL, net grup kârı 68 milyar TL, toplam nakdi krediler 890 milyar TL, temel bankacılık gelirleri 112 milyar TL, toplam müşteri mevduatı 1,1 trilyon TL.

ÜLKE EKONOMİSİNE 1,3 TRİLYON LİRALIK KAYNAK

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, 2023 yılının, küresel anlamda yaşanan belirsizliklerin yanında, ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle oldukça zor bir yıl olduğunu ifade etti. Erün, şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla kutlarken, ülke olarak deprem felaketi ile de sarsıldığımız tarihi yıllardan biri oldu. Küresel belirsizliklerin de hâkim olduğu bu zorlu yılda, ülkemiz ekonomisine 1,3 trilyon liralık kaynak sağlamayı başardık. Geçtiğimiz yılın ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz 580 milyon dolarlık ilk sosyal sendikasyon kredimizi, deprem felaketinden etkilenen illerdeki müşterilerimizin dış ticaret finansmanına yönlendirdik. Ayrıca aynı dönemde 500 milyon dolarlık ilk sürdürülebilir eurobond ihracımızı gerçekleştirdik. Uluslararası arenada Bankamıza ve ülkemize olan güveni bir kez daha ortaya koyan bu işleme, ihraç tutarının iki katından fazla talep geldi. Böylece devamında eurobond işlemimize 300 milyon dolar tutarında ek ihraç daha ekledik. Yılın ikinci yarısında ise dış ticaretin finansmanında kullanmak üzere, 755 milyon dolarlık sendikasyon kredisine imza attık. Bu sendikasyon işlemimize, kadınların yönettiği veya sahip olduğu işletmelere sağlanan kredi hacminin artırılması ve kredi portföyümüzde karbonsuzlaşmaya yönelik sürdürülebilirlik hedefleri ekledik.’’

YARINLARA KAR TOPU PROJESİ DEPREM BÖLGESİNDE

Erün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten aldıkları ilhamla Yarınlara Kartopu projesini hayata geçirdiklerini ifade etti. Erün, “Yapı Kredi olarak, tam 80 yıldır yalnızca faaliyet alanımız olan finansta değil; kültür, sanat ve eğitim alanında da ülkemize ve toplumumuza katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Yarınlara Kartopu projemizle okul öncesi dönemdeki çocuklarımıza ve ailelerine doğru araç ve eğitim desteği vererek, geleceğimize yatırım yapıyoruz. Projemize ilk olarak deprem bölgesinde başladık ve bölgedeki çocuklarımızla buluştuk.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR BANKACILIKTA ÖNCÜ

Sorumlu bankacılık anlayışıyla ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğin sağlanması adına hareket ettiklerinin altını çizen Erün, şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızla örnek kurum kimliğimizi başarıyla taşıyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılında Biyoçeşitlilik için Finans Derneği’ne Türkiye’den imza atan tek finans kuruluşu olmanın gurunu yaşadık. Bu imza ile biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerimizi hesaplamayı, hedefler belirlemeyi ve şeffaf bir şekilde raporlamayı taahhüt ettik. Yine 2023 yılında Net Sıfır Bankacılık Birliği'ne (NZBA) katılarak, 2050’ye kadar borç verme ve yatırım portföylerimizi net sıfır emisyonla uyumlu hale getirme taahhüdünde bulunduk. Global taahhütlerimiz çerçevesinde, oldukça kapsamlı bir karbon dönüşüm programı tasarladık. Düşük karbon ekonomisine geçişte tüm paydaşlarımızın sürdürülebilir dönüşümlerine de destek oluyoruz. Öte yandan, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle başlattığımız Yapı Kredi Sürdürülebilir Tercih Programı Step’e üye olan müşterilerimizin sayısı 500 bini aştı.”

HER ÖLÇEKTEN FİRMANIN YANINDAYIZ

Yapı Kredi olarak geniş ürün yelpazesi ve hizmet kanallarıyla firmalara sağlanan finansal desteği artırdıklarına dikkat çeken Erün, “Müşterilerimiz Yapı Kredi Mobil ve Kurumsal İnternet Şubesi aracılığıyla 800’ün üzerinde işlemi kolaylıkla gerçekleştirebiliyor ve dijital bankacılık çözümlerimiz tüzel müşterilerimiz tarafından yüksek ilgi görüyor” diye konuştu.

YAPI KREDİ MOBİL ARTIK SÜPER BİR UYGULAMA

Yapı Kredi Mobil’i, bankacılık dışı da pek çok ihtiyacın karşılanabileceği bir süper uygulamaya çevirdiklerini belirten Erün, “Dijital bankacılıkta öncü ve etkin çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, her 10 müşterimizden 9’u dijital kanallarımızı aktif bir şekilde kullanıyor ve her gün en az 1 kez uygulamaya giriş yapıyor. Hayatın her alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilmek adına, Yapı Kredi Mobil’i süper uygulamaya dönüştürdük” dedi.