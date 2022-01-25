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Yargıtay'dan internetten alışverişte emsal karar! Ayıplı maldan kim sorumlu?

Yargıtay'dan internetten alışverişte emsal karar! Ayıplı maldan kim sorumlu?

Yargıtay, internetten alışverişlerde malın ayıplı olması durumunda aracı hizmet sağlayıcının sorumluluğu olmadığına karar verdi.

Yargıtay, hayatımızın bir parçası haline gelen online alışverişle ilgili emsal bir karar verdi.

Yargıtay, alışveriş platformundaki bir pastaneden alınan bir ürünün ayıplı olması sebebiyle, mahkemenin platform aleyhine verdiği bedel iadesi kararını, servis sağlayıcının sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle bozdu.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, aracı hizmet sağlayıcının malın ayıplı olmasından kaynaklı sorumluluğu bulunmadığı belirtildi.

Yargıtay böylece, bir çok müşterinin alışveriş yaptığı dükkan yerine alışveriş platformunu sorumlu tutmasının önüne geçecek bir karara imza attı ve internet alışverişinde karşılaşılan ayıplı malda platformların sorumlu olmadığına hükmetti.

Etiketler yargıtay ayıplı mal internetten alışveriş emsal karar
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