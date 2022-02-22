Yeni evlenecekler dikkat: Mobilyada ''indirim'' çılgınlığı

Koronavirüs salgını tedbirlerinin kaldırılmasının artından yükselişe geçen evlilik oranlarının ardından mobilyacılarda indirim yarışı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV indiriminin ardından son dönem evlenecek veya mobilya yenileyecek müşterileri hedef alan markalar da indirim furyasına katıldı. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) öncülüğünde, 1.500'den fazla markanın ve 15 üye derneğin katılımıyla "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasına destek olmak için indirim kampanyası başladı.

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldikleri görüşmede ülke ekonomisine ilişkin dikkat çeken açıklamarda bulundu. Güleç, MOSFED'e bağlı 15 üye dernekle birlikte alınan karar kapsamında tüm mobilya ürünlerinde yüzde 8 indirim kampanyası başlattıklarını, bu kararın birçok sektöre canlılık katacağını vurguladı.

Güleç, "Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" kampanyasına yüzde 8 indirimle katıldıklarını, kampanya sayesinde tüketicilerin yüzde 8 indirimle mobilya ihtiyaçlarını karşılayabileceğini bildirdi.

Kampanyaya 15 dernek katılıyor. MOSFED öncülüğünde düzenlenen yüzde 8 indirim kampanyasına alanında öncü olan 1.500'den fazla marka ve 15 dernek katılıyor.

İndirime hangi kuruluşlar katılıyor?

Bu dernekler arasında Antakya Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği, Ankara Siteler Mobilya Üreticileri Derneği, Ege Mobilya Sanayicileri Dayanışma Derneği, Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi Derneği, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği, Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği, Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği, Adana Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği, Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği, Okul Mobilyaları ve Gereçleri Sanayicileri Derneği, Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları Derneği yer alıyor.