Yerli turistin en çok ziyaret ettiği tatil yerleri belli oldu

Türkiye'de bir yaz tatili sezonu daha geride kaldı. Yerli turistlerin 3 aylık dönemde en sık ziyaret ettiği destinasyonlar belli oldu.

Pandemi kısıtlamalarının ardından hızlı bir yükselişe geçen ülkemiz turizminde bir yaz tatili sezonu daha geride kaldı. Türkiye, geçtiğimiz üç aylık yaz döneminde de yurt dışından gelen turistlerin ilk destinasyonları arasında yer alırken, ülkemizin doğasını, tatil köylerini, etkinliklerini keşfetmek isteyen yerli turistler de yollara koyuldu. Otel ve villa arama platformu Neredekal.com ise kullanıcı verilerinden hareketle, odağına yerli turistleri alarak hazırladığı raporda 2022 yazının seyahat haritasını çizdi. Türkiye’nin farklı illerinde yaşayan insanların rotalarına ışık tutulan çalışmada, farklı coğrafyadaki kişilerin bu yaz en çok hangi bölgeleri tercih ettiği açıklandı.

81 ildeki kullanıcıların platform üzerinden yaptıkları arama ve rezervasyon verilerinden yararlanılan çalışmada, yerli turistlerin yaz aylarında en çok talep gösterdiği tatil bölgeleri belirlendi. Yayınlanan raporda vatandaşların tatil için genellikle uzak destinasyonları tercih etmek yerine, kendi bölgelerinde kaldığına dikkat çekiliyor. Akdeniz ile birlikte en çok ziyaret edilen bölgelerin başında bulunan Ege’nin ise İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki turistlerin yaz aylarındaki ilk tercihi olduğu kaydediliyor. Akdeniz’e gitmek istese de daha sakin ve uygun fiyatlı bir tatilin hayalini kuranlar ise Mersin’de Susanoğlu ve Silifke beldelerini ziyaret ederken, şehir 2022’nin yaz aylarında Türkiye genelinde en çok tercih edilen yer konumuna ulaştı.

İSTANBULLULAR EN ÇOK MUĞLA’YA GİTTİ

İstanbullular tatil için en çok Muğla’nın Bodrum ilçesindeki otel ve pansiyonlara yönelirken, Gökçeada ve Çınarcık da 2022 yazının en çok rağbet gören yerler arasında bulundu. Ankaralıların destinasyonlarının başında Muğla’nın Fethiye ilçesi gelirken, raporda Sinop ve Ankara’nın Beypazarı ilçesinin de yoğun ilgi gördüğü belirtiliyor. İzmirliler ise üç aylık dönemde en çok yine Çeşme’de vakit geçirirken, Neredekal.comGümüldür ve Ayvalık Sarımsaklı’nın da en sık ziyaret edilen tatil lokasyonları arasında geldiğini aktarıyor.

2022 YAZINDA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ŞEHİR: MERSİN

Rapordan hareketle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde Sinop ve Trabzon yoğun ilgi görürken, Bartın ve Rize de birçok turiste ev sahipliği yapıyor. Neredekal.com’un raporundan edinilen bilgilere göre, kültürel ve turistik aktiviteler yönüyle öne çıkan Ege ve Marmara bölgelerindeki Balıkesir ve Çanakkale, Aydın ve Muğla şehirleri tatilcilerin ilk duraklarından biri oldu. Yerli turistlerin 2022 yaz tatiline mercek tutan çalışmada Ayvalık, Cunda, Assos, Çeşme, Alaçatı, Kuşadası, Bodrum’a sıklıkla gidildiğinin altı çizilirken, Kırşehir, Yozgat ve Elazığ’da yaşayanların yazın en çok Kapadokya’yı gittiği görülüyor.

DHA