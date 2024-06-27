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Yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon için yeni tahmin

Yıl sonu Dolar/TL ve enflasyon için yeni tahmin
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Enflasyon ve Dolar/TL'ye ilişkin 6 ekonomistin katıldığı beklenti anketinin sonuçları açıklandı.

Foreks Haber'in ekonomistlerin katılımıyla düzenlediği dolar kuru ve enflasyona yönelik beklenti anketi sonuçlandı.

2024 sonuna ilişkin Dolar/TL anketine 6 ekonomist katılım sağladı. Ankete katılan ekonomistlerin Dolar kurunda yıl sonuna ilişkin medyan tahmini 37,1400 olurken, ortalama tahmini ise 37,3692 seviyesinde belirlendi. Önceki anket döneminde yıl sonu Dolar/TL tahmini 38,3000 lira seviyesinde ölçülmüştü. 

TCMB'nin beklenti anketinin sonuçları

TCMB'nin son piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu kur beklentisi 37,75 TL olmuştu.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 43,52 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 43,64 olarak belirlenmişti. Öte yandan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 31,79, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 21,33 ve yüzde 20,33 olarak belirlendi.

Enflasyon ve Dolar/TL'ye ilişkin 6 ekonomistin katıldığı beklenti anketinin sonuçları açıklandı.

TCMB ise yılın 2. Enflasyon Raporu'nun sunumunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38’e çıkarmış, 2025 ve 2026 yıl sonu tahminlerini de yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde sabit bırakmıştı.

Etiketler dolar tahmin enflasyon
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