Yurt dışı çıkış harcına bir zam daha yolda

Ağustos ayında yüzde 233'lük zamla 500 TL'ye çıkarılan yurt dışı çıkış harcına yeni yılda yüzde 45 oranında zam yapılması bekleniyor.

TBMM'de AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilen yurt dışı çıkış harcı zammı Ağustos Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulamaya girdi.

Yurt dışı çıkış harcı zammı ile birlikte son iki yıldır 150 TL olan ücret yüzde 233 oranında zamlandı. Düzenlemeye göre yeniden değerleme oranına göre her yıl belirlenecek olan yurt dışı çıkış harcı bir kez daha büyük oranda zamlanacak.

YÜKSEK ORANDA ZAM GELİYOR

TBMM Genel Kurulu’ndaki Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde, 150 lira olan yurt dışı çıkış harcını 500 liraya yükselten 51'inci madde kabul edildi.

Yurt dışı çıkış harcı her yıl yeniden değerleme oranına göre zamlanacak. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün ortaya koyduğu projeksiyona göre, 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 45 civarında oluşabilir.

Yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması halinde ise 2025 yılında yurt dışı çıkış harcı yüzde 45 oranında zamlanacak.

YDO'u kesin olarak belirleyecek olan Eylül ve Ekim ayı enflasyonları “sıfır” bile gelse, YDO yüzde 43 oranını aşacak.

Gelecek iki ayda ortalama yüzde 3’ler seviyesinde Yİ-ÜFE artışları olması bekleniyor. Bu senaryoya göre; 2024 yılı yeniden değerleme oranı düz bir hesapla yüzde 45 seviyesinde olacak.

Yurt dışı çıkış harcı yüzde 45 oranında zamlanması halinde 500 liradan, 720 liraya yükselecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeniden Değerleme Oranı, her yıl kasım ayının ilk haftasında ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte açıklanıyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAN ETKİLENECEK VERGİ VE CEZA ÖRNEKLERİ

Yeniden değerleme oranına endeksli bazı vergi, ceza ve diğer yüklerin bir kısmında Cumhurbaşkanının yükseltme veya indirime yetkisi bulunuyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Emlak Vergisi, Kanunda YDO’nun yarısının uygulanacağı hükmü var. Cumhurbaşkanının bu tutara ilişkin yetkisi var.

Çevre Temizlik Vergisi, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilim tutarları ve benzerleri, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Veraset ve İntikal Vergisi: İstisnalar, Cumhurbaşkanının yetkisi yok.

Veraset ve İntikal Vergisi: Tarife matrahları, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Damga Vergisi, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Harçlar, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Vergi Usul Kanunundaki Cezalar, Cumhurbaşkanının yetkisi var.

Kabahatler Kanununa tabi İdari para cezaları, Cumhurbaşkanının yetkisi yok.

Araç Muayene Ücretleri, Cumhurbaşkanı ancak beş yılda bir yüzde 20 oranında artırma veya eksiltmeye yetkilidir.

Trafik Cezaları, Cumhurbaşkanının yetkisi yok.