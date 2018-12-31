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  3. 31 Aralık 2018 23:31

Zam, zam, zam! 2019'un kimlik, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Zam, zam, zam! 2019'un kimlik, pasaport ve diğer değerli kağıt bedelleri
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Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak 1 Ocak 2019 itibarıyla geçerli  olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak  belirlenen noter kağıtları 13,50 lira ile 27 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 133,50 lira olacak.

Kimlik kartları 22,50 lira, aile cüzdanları 121 lira, sürücü belgeleri  ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 166 lira, motorlu araç tescil belgesi  148,50 lira, iş makinesi tescil belgesi 124 lira, her bir çek yaprağı için banka  çekleri 8 lira, Mavi Kart ise 12,50 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Noter kağıdı: 13,50

Beyanname: 13,50

Protesto, vekaletname, re’sen senet: 27

Pasaportlar: 133,50

İkamet izni: 89

Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 22,50

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı : 45

Aile cüzdanları: 121

Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) : 166

Motorlu araç tescil belgesi: 148,50

İş makinesi tescil belgesi: 124

Banka çekleri (her bir çek yaprağı): 8

Mavi Kart: 12,50

Yabancı çalışma izni belgesi: 89

Çalışma izni muafiyeti belgesi: 89

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