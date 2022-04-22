AK Parti ''devlet desteği''nde çığır açtı: Tepki yağıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Türkiye'deki gayrimenkulünü yurtdışına pazarlayana devlet desteği sağlanacak.

Türkiye'de yabancıya konut satışı ile vatandaşlık imkanının patlattığı konut satışları şimdi ikinci kez zirve yapmaya hazırlanıyor. Bu yükselişin sebebi ise yeni konut teşvik sistemi olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayan emlakçılara devlet desteği sağlanacak. Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan kararla birlikte gayrimenkul sektörü, ‘hizmet ihracatı’ kapsamına alındı. Böylece Ticaret Bakanlığı tarafından yabancılara gayrimenkul satışı için reklam yapacak emlakçılara teşvik ve destek verilecek.

Karara göre, gayrimenkulleri yurtdışında pazarlayıp satan şirketlere tescil edilmiş markalarının yurtdışında tescili ve korunması için bu giderlerinin yüzde 50’si oranında, yıllık en fazla 600 bin TL tutarında destek verilecek.

Karara göre 1,8 milyon liraya kadar reklam desteği sağlanacak, işletme açan emlakçılar ise 3,6 milyon TL’ye kadar destek alabilecek. Fuarlara ve etkinliklere katılım için etkinlik başına 300 bin TL’ye kadar destek sağlanacak. Film ve dizilerde ürün yerleştirme için yıllık en fazla 600 bin TL verilecek. Sanal fuar organizasyon desteği faaliyet başına 600 bin TL olacak. Yarışma ve etkinlik desteği ise etkinlik başına 1,2 milyon TL.

Birgün