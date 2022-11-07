Ardahan'da TOKİ kura çekimi yapıldı

İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında Ardahan'da yapılacak 250 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

5 milyon 135 bin 324 kişinin başvurduğu sosyal konut projesinde kura çekimleri başladı. TOKİ'nin kura çekimi gerçekleştirdiği ilk illerden biri Ardahan oldu.

'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında kentte kura heyecanı yaşandı. İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine; Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile çok sayıda kişi katıldı. İlk kurayı çeken Vali Vekili Demir, "Ardahan için hayırlı olsun" temennisinde bulundu. 3 bin 104 kişinin başvurduğu 250 konut için kura çekimi, ilgiyle takip edildi.

Kura çekimi sonucu adı çıkan emekli Yüksel Kara, büyük sevinç yaşadığını söyledi. Müjdeli haberi ilk olarak oğluna veren Kara, "Emekliyim ve evim yoktu. Çok şükür, kuradan çıktı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Müjdeyi ilk oğluma verdim ve çok mutluyum" dedi.

DHA