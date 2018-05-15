Ev alacaklar dikkat ! Konut kampanyası başladı

Konut sektörüne yönelik yeni bir kampanya başlatıldı.

Konut satışlarını canlandırmak adına hükümetin son günlerde attığı adımların ardından, gayrimenkul sektörünün çatı örgütleri GYODER, İNDER ve KONUTDER de bugünden geçerli olmak üzere peşin ve konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyası başlattı.

BİR AY SÜRECEK

Kampanya 15 Haziran'a kadar 30 gün süreyle geçerli olacak.

YÜZDE 5 PEŞİNAT-120 AY VADE

Kampanya kapsamında ev almak isteyenler yüzde 5 peşinat ile 120 ay vadeli kredisini yüzde 0.98 faiz oranıyla ödeyebilecek.

YÜZDE 20 İNDİRİM İMKANI

Peşin ve banka kredili ödemelerde kampanya kapsamında yüzde 20 indirim alabilecek. Kampanya boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı da taahhüt ediliyor.

41 FİRMA 150 KONUT

Kampanya, 41 firma tarafından üretilen 150 konut projesini kapsayacak.

GYODER Başkanı Dr Feyzullah Yetgin, "Uzunca bir zamandır fiyatları baskı altında tutarak fedakârca satış yapmaya çalışıyoruz. Bu kampanya hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bankaların katkısı yanında biz de böyle büyük bir kampanya yaptık" ifadelerini kullandı.

Hükümet geçtiğimiz günlerde tapu harçlarında indirime gitmiş, bazı konutlarda yüzde 18 olan KDV oranını da yüzde 8'e düşürmüştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından kamu bankaları öncülüğünde bankalar konut kredi faizlerini yüzde 1 sınırının altına çekmeye başlamıştı.