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Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira sözleşmesi artık e-Devlet'ten yapılacak

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira sözleşmesi artık e-Devlet'ten yapılacak
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Kira sözleşmeleri internet ortamına taşınıyor. Artık taraflar kira anlaşmasını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Eski nesil kira kontratları ise rafa kalkacak.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçiyor. Kira sözleşmeleri artık kağıt üzerinde değil, e-Devlet üzerinden yapılacak. Uygulama sayesinde kira fiyatları bölge bölge haritalandırılacak. 

BÖLGEDEKİ KİRA FİYATLARI HARİTALANDIRILACAK

Son dönemde ev sahibi-kiracı kavgalarının en büyük sebebi fiyat anlaşmazlığı büyüyor. Bazı ev sahipleri çok yüksek rakamlar isteyip sözleşme şartlarına uymamak için de pek çok yol deniyor. 

 Bakanlık bu duruma el attı ve e-kontrat uygulamasının devreye alınması için düğmeye basıldı. Artık tarafların kira anlaşması e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Eski nesil kira kontratları, e-kontrat sisteminin gelmesiyle birlikte rafa kalkacak. Bu düzenlemeyle birlikte ev sahiplerinin de kiracıların da hakları korunacak. E-kontrat, kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren fiyat anlaşmazlığında kanıt yerine geçecek.

Ekonomim'de yer alan habere göre, e-kontrat sistemiyle birlikte bir bölgedeki kiralık dairelerin fiyatları haritalandırılacak. 

Böylelikle ev sahibi ve kiracılar da, kira bedelleri ile ilgili resmi kaynaklardan bilgi alabilecek.

Etiketler kira sözleşmesi kira kontrat e-devlet
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