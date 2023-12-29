Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira sözleşmesi artık e-Devlet'ten yapılacak
Kira sözleşmeleri internet ortamına taşınıyor. Artık taraflar kira anlaşmasını e-Devlet üzerinden yapabilecek. Eski nesil kira kontratları ise rafa kalkacak.
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçiyor. Kira sözleşmeleri artık kağıt üzerinde değil, e-Devlet üzerinden yapılacak. Uygulama sayesinde kira fiyatları bölge bölge haritalandırılacak.
BÖLGEDEKİ KİRA FİYATLARI HARİTALANDIRILACAK
Son dönemde ev sahibi-kiracı kavgalarının en büyük sebebi fiyat anlaşmazlığı büyüyor. Bazı ev sahipleri çok yüksek rakamlar isteyip sözleşme şartlarına uymamak için de pek çok yol deniyor.
Bakanlık bu duruma el attı ve e-kontrat uygulamasının devreye alınması için düğmeye basıldı. Artık tarafların kira anlaşması e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Eski nesil kira kontratları, e-kontrat sisteminin gelmesiyle birlikte rafa kalkacak. Bu düzenlemeyle birlikte ev sahiplerinin de kiracıların da hakları korunacak. E-kontrat, kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren fiyat anlaşmazlığında kanıt yerine geçecek.
Ekonomim'de yer alan habere göre, e-kontrat sistemiyle birlikte bir bölgedeki kiralık dairelerin fiyatları haritalandırılacak.
Böylelikle ev sahibi ve kiracılar da, kira bedelleri ile ilgili resmi kaynaklardan bilgi alabilecek.
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