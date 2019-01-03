Ev sahipleri ve kiracılar dikkat ! Kira zam oranı belli oldu

Yeni düzenlemeyle kira artış oranı ÜFE yerine TÜFE'nin on iki aylık ortalaması ile belirleneceği açıklanmıştı. Son açıklanan verilere göre TÜFE'nin on iki aylık ortalaması yüzde 16,33 şeklinde gerçekleşti. Bu da kontratını yenileyecek vatandaşın kirasına bin lirada 160 lira zam anlamına geliyor. Ancak kira artışlarını ÜFE'den TÜFE'ye geçiren düzenleme henüz Meclis'ten geçmedi. Bu yüzden artış oranları ÜFE ile belirlenmeye devam edecek ve zam oranı bin lirada 270 lira olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı verilerine göre enflasyon yüzde 0,40 düşüş ile yıllık bazda yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.

Enflasyon rakamlar ile birlikte 15 milyon memur ve emeklinin maaş zamları da belli oldu. 2018'in son enflasyon verisi SSK ve Bağ-Kur maaşlarına yüzde 10,19 zam olarak yansıdı. Yapılacak zam sonrası en düşük işçi emeklisinin maaşı bin 125 lira oldu.

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

ÜFE yerine TÜFE'ye geçildi

2018 enflasyonu sadece maaş zamlarını belirlemedi. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda 20 milyon kiracıyı yakından ilgilendiren kira artış oranlarında belirleyici olarak artık ÜFE yerine TÜFE'ye geçileceği belirtilmişti.

Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenmesi bekleniyor.

Enflasyon rakamlarının ardından dolarda son durum

Düzenleme Meclis'te

2018 yılının son enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 0,40 düşüş ile yüzde 20,30 olurken kira artış oranlarını belirleyecek olan rakamlar da belli oldu. Kira zam oranlarının TÜFE üzerinden belirlenmesini ön gören düzenlemenin yer aldığı Torba Yasa Meclis'ten geçmemesi nedeniyle henüz yasalaşmadı.

2018 enflasyonu açıklandı

ÜFE baz alınacak

O yüzden düzenleme yasalaşana kadar kira zam oranlarında ÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınmaya devam edecek. Aralık enflasyonu ile 12 aylık ortalama ÜFE yüzde 27 olarak belirlendi.

Bin lirada 270 lira zam

Yüzde 27'lik rakam Ocak 2019 itibariyle yeni kiraya çıkacak ya da kontratını yenileyecek olan kiracıların zam oranını da belirleyecek. Bu da bin lira kirada 270 lira zam anlamına geliyor.

TÜFE'de 110 lira daha az

Öte yandan düzenlemeyle geçilmesi planlanan TÜFE'deki 12 aylık ortalama artış oranı ise yüzde 16,33 oldu. Bu hesaplamaya göre bin TL'lik bir evde oturan vatandaşın kirası yüzde 16'lık zam sonrası bin 160 TL'ye yükselecekti. Böylelikle kiracılar 110 lira daha az ödeyecekti.