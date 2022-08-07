Fahiş kira ödeyen kiracılara Bakanlık'tan ''avukat'' desteği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum fahiş kira artışlarından mağdur kiracılar için belediyelerin ücretsiz avukat desteği vereceğini açıkladı.

Konut krizi ülkede büyük bir barınma sorununu beraberinde getirdi. Kira düzenlemesi ile getirilen yüzde 25 zam sınırı her ne kadar kiracıları memnun etse de bazı ev sahiplerinin bu oranın çok üstünde zam yaptığı ya da talep ettiği ifade edildi. Mağdur olan ya da olacak kiracılar için harekete geçilirken yüksek kira isteyen ev sahiplerine karşı belediyeler, kiracılara hukuki mücadelelerinde ücretsiz destek verecek.

‘Yüz Yüze 1OO Gün’ etkinliğine katılan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kiralara yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacağını hatırlattı. Kiracıların bunun üzerindeki zam taleplerini karşılamaması gerektiğinin altını çizen Kurum, şunları söyledi:

“Kira artışında ev sahiplerine yüzde 25 artışı yapın, hesaplarına parayı yatırın. Bunun üzerinde kimse artış yapamaz. Ev sahipleri zorluk çıkartır, sizi evden çıkartmak isterlerse kaymakamlığa gidin şikâyette bulunun. Bulunduğunuz bölgelerdeki belediyeler bu tür durumlarda ücretsiz avukat desteği verecek. Kiracılar bu konuda haklarını bilsin yüzde 25’ten fazla artış yapmasın.”