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Hayaldi, hayal olarak kaldı: Konut fiyatları düşmedi, yükseldi

Hayaldi, hayal olarak kaldı: Konut fiyatları düşmedi, yükseldi
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Yatırım amaçlı konut alımlarının azalması ve satışların düşmesiyle konut fiyatlarında düşüş beklentisi oluştu. Ancak Merkez Bankası'nın verilerine göre, konut fiyatlarında artış devam ediyor. İstanbul'da konut fiyat endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4.1 artış gösterdi.

Konut piyasasında, krediye erişimin zorlaşması ve satışların yavaşlamasıyla konut fiyatlarında düşüş beklentisi oluşmuştu. Ancak son açıklanan veriler bu beklentiyi boşa çıkardı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Eylül ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 1088,1 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 17,8 oranında artış gösterdi.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), Eylül 2023

İstanbul’da aylık artış yüzde 4,1

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 4,1, 5,5 ve 2,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 77,6, 102,7 ve 85,2 oranlarında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endeksi, Eylül 2023

İHA

Etiketler merkez bankası konut fiyat endeksi
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