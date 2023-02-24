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İstanbul'da ''şehir içi göç'' başladı! İşte en çok tercih edilen ilçeler

İstanbul'da ''şehir içi göç'' başladı! İşte en çok tercih edilen ilçeler
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Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilimizi yıkıp, 43 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketi sonrasında gözler beklenen büyük Marmara depremine çevrilmişken, İstanbul'da da şehir içi göç hareketliliği dikkat çekiyor. İstanbullular riskli ilçeleri terk etmeye başladı.


Yaşanan depremler ve İstanbul`daki yapıların yüzde 25`inin riskli olması, kent sakinlerini harekete geçirdi.

Kimi, binasının denetlenmesi ve güçlendirilmesini istiyor, kimi de daha güvenli olduğu belirtilen ilçelere taşınıyor.

Güvenli olduğu düşünülen bölgelerin başında şunlar geliyor:

- Arnavutköy
- Ataşehir
- Başakşehir
- Kayaşehir
- Ümraniye

Emlakçılara başvuranların önceliği bina kalitesi ve güvenilirliği. Taşınma talebi, zemin açısından riskli olan ve eski yapıların bulunduğu bölgelerde daha yoğun.

Riskli olduğu düşünülen bölgeler ise şunlar:

- Avcılar
- Bağcılar
- Bakırköy
- Esenler
- Esenyurt
- Fatih
- Şirinevler

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