İşte İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu 3 ilçe

Fahiş fiyat sorunundan çıkıp barınma krizine dönüşen, düşük gelir, yüksek kira girdabında İstanbul'da kiraların en yüksek olduğu 3 ilçe belli oldu...

Hayat pahalılığının zirvede olduğu Türkiye’de fahiş kira artışları vatandaşın ortak problemi haline geldi. Artan kira fiyatları nedeniyle barınma krizinin yaşandığı İstanbul’da kiraların en yüksek olduğu ilçeler belirlendi.

Ortalama konut kirasının 43.771 liraya ulaştığı Sarıyer, kiraların en yüksek olduğu ilçe ünvanını kazandı.

Konut değerleme platformu Endeksa'nın verilerine göre, Sarıyer'i 38.445 liralık ortalama konut kirası ile Beşiktaş takip etti.

31.138 liralık ortalama konut kirası ile Kadıköy de listede üçüncü sıraya yerleşti.

Ortalama konut kirasının en düşük olduğu ilçe ise 11.557 lira ile Arnavutköy oldu.

İlçeyi, 11.679 TL ile Esenyurt, 12.573 TL ile Sultangazi, 12.573 TL ile Silivri ve 13.163 TL ile Sultanbeyli takip etti.

Konut kira getirisine ilişkin verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, şu ifadeleri kullandı: “Esenyurt, Küçükçekmece gibi il çeperlerindeki ilçeler ya da Gaziosmanpaşa, Sancaktepe gibi yeni gelişmekte olan ilçeler daha fazla getiri sağlarken, Beykoz, Beşiktaş veya Bakırköy gibi gelişmiş ilçelerde konut satış fiyatları çok yüksek olduğu için getiri oranlarının düştüğünü görüyoruz."

İstanbul'da konut kira getirisi en yüksek üç ilçe, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe oldu. Ortalama konut satış fiyatının 1 milyon 923 bin 790 TL olduğu ilçede, ortalama konut kirası 11.679 TL, konut getirisi ise yüzde 7.93 seviyesinde gerçekleşti.

Gaziosmanpaşa'da konut getirisi yüzde 7.16'yı, Sancaktepe'de yüzde 6.94'ü buldu. Beykoz ise 2.81'lik oran ile konut getirisi en düşük ilçe oldu.