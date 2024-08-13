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Konut fiyatları ucuzlayacak sananlara TÜİK'ten yanıt

Konut fiyatları ucuzlayacak sananlara TÜİK'ten yanıt
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Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar "konut fiyatları ucuzlayacak" diye bekleyenleri bir kez daha ters köşe yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet endeksi yıllık %66,12 arttı, aylık %0,40 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,12 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,01 arttı, işçilik endeksi %0,80 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %51,55 arttı, işçilik endeksi %105,50 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Haziran 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %65,78 arttı, aylık %0,36 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,06 arttı, işçilik endeksi %0,96 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %50,87 arttı, işçilik endeksi %104,61 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Haziran 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %67,24 arttı, aylık %0,52 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,85 arttı, işçilik endeksi %0,22 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,70 arttı, işçilik endeksi %108,78 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Haziran 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları(%), Haziran 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar

İnşaat maliyet endeksi aylık değişim oranları(%), Haziran 2024

 Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar

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Etiketler konut fiyatları konut İnşaat maliyet endeksi haziran tüik türkiye istatistik kurumu
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