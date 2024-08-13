Konut fiyatları ucuzlayacak sananlara TÜİK'ten yanıt

Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar "konut fiyatları ucuzlayacak" diye bekleyenleri bir kez daha ters köşe yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet endeksi yıllık %66,12 arttı, aylık %0,40 arttı.

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,12 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,01 arttı, işçilik endeksi %0,80 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %51,55 arttı, işçilik endeksi %105,50 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Haziran 2024

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %65,78 arttı, aylık %0,36 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,06 arttı, işçilik endeksi %0,96 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %50,87 arttı, işçilik endeksi %104,61 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Haziran 2024

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %67,24 arttı, aylık %0,52 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,85 arttı, işçilik endeksi %0,22 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,70 arttı, işçilik endeksi %108,78 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Haziran 2024

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları(%), Haziran 2024

İnşaat maliyet endeksi aylık değişim oranları(%), Haziran 2024