Konut fiyatları ucuzlayacak sananlara TÜİK'ten yanıt
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Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar "konut fiyatları ucuzlayacak" diye bekleyenleri bir kez daha ters köşe yaptı.
Türkiye İstatistik Kurumu inşaat maliyet endeksi yıllık %66,12 arttı, aylık %0,40 arttı.
İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,40 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %66,12 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,01 arttı, işçilik endeksi %0,80 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %51,55 arttı, işçilik endeksi %105,50 arttı.
İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Haziran 2024
Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık %65,78 arttı, aylık %0,36 arttı
Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %1,06 arttı, işçilik endeksi %0,96 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %50,87 arttı, işçilik endeksi %104,61 arttı.
Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Haziran 2024
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık %67,24 arttı, aylık %0,52 arttı
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,52 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,85 arttı, işçilik endeksi %0,22 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %53,70 arttı, işçilik endeksi %108,78 arttı.
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranı(%), Haziran 2024
İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları(%), Haziran 2024
İnşaat maliyet endeksi aylık değişim oranları(%), Haziran 2024
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