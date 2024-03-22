Konut satışlarında beklenen oldu: Son 8 yılın dibi

GYODER raporuna göre Türkiye’de konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 17,5 düşüşle son 8 yılın en düşük seviyesine indi.

GYODER, gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini değerlendirdiği, "GYODER Gösterge" Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2023 4. Çeyrek Raporu'nu yayımladı.

"GYODER Gösterge" 2023 4. Çeyrek Raporu'na göre, 2023 yılı dördüncü çeyrek konut satışları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yaklaşık yüzde 23,9 gerileme kaydederek 325 bin 852 adet oldu.

2023 yılı genelinde ise toplam konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 17,5 düşüşle 1 milyon 225 bin 926 adede gerileyerek son 8 yılın en düşük seviyesine indi.

Lojistik stokunun yüzde 95'i kullanılıyor

Rapora göre, 2023'te toplamda 135 bin metrekare lojistik depo kiralama işlemi gerçekleşti.

Gerçekleşen depo kiralama işlemlerinde geçen yıla göre alan bakımından yüzde 137'lik önemli bir artış kaydedilse de işlemler arz kısıtı nedeniyle 5 yıllık ortalama kiralama işlem hacminin yüzde 26 altında gerçekleşti. İstanbul Asya pazarındaki arzın sınırlı olması nedeniyle işlemler Kocaeli ve İstanbul Avrupa bölgelerinde yoğunlaştı.

İstanbul ve Kocaeli illerinde 2023 yılı 4. çeyrek itibarıyla toplam lojistik stokunun yüzde 95'i kullanılıyor. İstanbul Avrupa yüzde 2, İstanbul Anadolu yüzde 1,1 ve Kocaeli yüzde 1,8 boşluk oranı görülüyor.

Raporda İstanbul'da depo altyapısını güçlendirmeye yönelik stratejik çözümlere ihtiyaç duyulduğuna ve organize lojistik bölgelerinin oluşturulması amacıyla arazi tahsislerinin zorunlu olduğu ifade edildi.

2025'te AVM arzı 14,5 milyon metrekareye ulaşacak

Rapora göre, 2023'te büyük çaplı ofis yatırım işlemi gerçekleşmemişken orta ve uzun vadede yatırım işlemlerinin hızlanması bekleniyor.

2023 4. çeyrek itibarıyla 12 ayda İstanbul genelinde toplam kiralama işlemi 315 bin metrekare olarak gerçekleşirken, 4. çeyrekte boşluk oranı ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti.

2023'ün 4. çeyrek dönemi itibarıyla Türkiye'deki mevcut alışveriş merkezi arzı 446 adet alışveriş merkezinde 14 milyon metrekare seviyesini geçti.

2023'te ülke genelinde toplam 137 bin metrekare kiralanabilir alana sahip 5 alışveriş merkezi açılarak perakende pazarına giriş yaptı.