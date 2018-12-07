Meclis'te kiracıları sevindirecek düzenleme

Kiralara uygulanacak yıllık artışlarda ÜFE yerine TÜFE baz alınmasını öngören torba yasa teklifindeki madde, kiracılar lehine değişiyor. Teklifin sahibi AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız, kira artışları için TEFE/ ÜFE ortalaması ya da en düşük olan endeksin baz alınması şeklinde bir değişiklik yapabileceklerini bildirdi. Kiracıları sevindirecek değişikliğin, TBMM Genel Kurul görüşmeleri sırasında yapılması bekleniyor.



Torba teklifin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında milyonlarca kiracıyı ilgilendiren artış oranı için önemli bir gelişme yaşandı. Kira artışlarının her yıl ÜFE yerine TÜFE oranında arttırılmasını öngören madde üzerinde söz alan CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, teklifin kiracıyı koruma amacı güttüğünü ancak ileride ÜFE'nin daha düşük çıkması halinde bu amaca ulaşılamayacağını belirterek, “Bu yılı düşünerek böyle bir düzenleme yapılması doğru değil. Gelecek yıl TÜFE yüksek çıkarsa bu kez ‘ÜFE'yle belirlenir' teklifi mi getireceksiniz?” diye sordu.

Sözcü'de yer alan habere göre, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da TÜFE ya da ÜFE'nin tercih edilmesi konusunda bakanlık ya da Cumhurbaşkanlığına yetki verilmesi önerisini getirirken, AK Parti Milletvekilleri Cemal Öztürk ve İsmail Güneş, maddenin hem kiracı hem de gayrimenkul sahiplerini gözetmesi gerektiğini, bu anlayışla yetkinin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Cumhurbaşkanlığına devredilmesi gerektiğini söylediler.



GENEL KURULDA DEĞİŞECEK

Teklif sahibi AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız, ÜFE ve TÜFE'nin ileriki yıllarda daha farklı oluşabileceği yönündeki eleştirilerine kendisinin de katıldığını belirtti ve “Kiralara uygulanacak artış oranı olarak ÜFE ile TÜFE'nin ortalaması alınacak şekilde ya da düşük olan endeksin baz alınması şeklinde bir değişiklik yapabiliriz. Bu maddenin, Genel Kurula kadar bu şekilde kabul edilmesini öneriyorum. Bu madde üzerinde önerge için çalışarak Genel Kurula gelmek isteriz” dedi.

Bu açıklama üzerine madde mevcut haliyle, yani kira artışlarında ÜFE yerine TÜFE kullanılacak şekilde komisyondan geçti. Maddenin Meclis Genel Kurulunda Altunyaldız'ın ifade ettiği şekilde değiştirilmesi bekleniyor. Yasanın kiracıları koruyacak şekilde düzeltilmesi halinde her yıl konut ve işyeri kiralarına yapılacak artışlarda ya ÜFE ile TÜFE'nin ortalaması ya da bu iki endeksten en düşük olan endeks kullanılacak.