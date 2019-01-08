Semerkand Yapı konkordato istedi

İnşaat sektöründe 2005 yılında Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve kardeşi Çetin Çapan tarafından kurulan Semerkand Yapı konkordato talep etti.

İstanbul Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 Ocak 2019 tarihinde verilen karara göre firmaya 3 aylık geçici mühlet verildi ve yeminli mali müşavir Adnan Ay, finans uzmanı Ali Fatih Uysal, Doç. Dr. Burak Huysal’ın geçici konkordato komiseri olarak atandı.

Şirketin konkordato talebine ilişkin duruşma 28 Mart 2019 tarihinde yapılacak.

ÇAPAN YÖNETİMDEN ÇIKTI

Esenkent'te 7 bin 200 konut, Boğazköy'de 5 bin 700 konut, Beylikdüzü'nde de 4 bin 200 konut inşa eden Semerkand Yapı, İstanbul ve Bodrum'da çok sayıda butik proje inşa etti. Hali hazırda Beylikdüzü'nde 555 daire ve 95 mağazadan oluşan Semerkand Line, 184 konutluk Kozz Ankara ve 214 konutluk Semerkand Line Bakırköy projesinin yapımını sürdürüyor.

40 milyon lira sermayesi bulunan ve bugüne kadar 18 bin 500’den fazla konut üreten tek ortaklı şirkette 2018 yılının son günlerde yönetim değişikliği de oldu. 20 Aralık 2018'de Çetin Çapan yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinden ayrılırken, şirketin yönetimindeki tek isim Volkan Haludun Çakar oldu.