SGK'dan emeklilere faizsiz konut kredisi müjdesi

SGK, emeklilere 400 bin TL tutarında faizsiz konut kredisi verileceğini duyurdu. Ancak her emekli bu krediden faydalanamayacak... İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK) çeşitli yasal düzenlemeler doğrultusunda maaş alanlara özel olarak yüzde sıfır faizli 400 bin TL konut kredisi vereceğini duyurdu. Bu kapsamda, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi düzenlemelerden faydalanan malul, dul ve yetim vatandaşlar SGK’nin faizsiz konut kredisi imkânından yararlanabilecek.

Bunun yanı sıra, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre harp veya vazife malullüğü maaşı alan vatandaşlar da 400 bin TL kredi imkânından yararlanabilecek.

Kredi başvurusu yapmak isteyen hak sahiplerinin, daha önce düzenlenmiş olan hak sahipliği belgelerine ihtiyaç duymaksızın doğrudan T.C. Ziraat Bankası veya T.C. Halk Bankası şubelerine başvurmaları yeterli olacak.

3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile imzalanan veri paylaşım protokolü çerçevesinde, hak sahipliği bilgileri doğrudan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından kontrol edilecek. Bu nedenle, başvuru sırasında SGK tarafından düzenlenmiş hak sahipliği belgesine gerek kalmayacak.

Faizsiz konut kredisi, hak sahibinin aylığından kesilen bir kısmıyla geri ödenecek. Kredi geri ödemeleri, aylık bağlanmış olan kişilerin aylığının 1/4 oranında kesilerek yapılacak. Eğer hak sahibinin aylığı kesilmişse veya aylık almıyorsa, geri ödemeler son ödenen aylık taksiti üzerinden hesaplanacak.

Maluller kamu kurumlarında çalışmaya devam ederken, aylıkları bu kurumlardan alınırsa, kredi taksitleri yine aylıkların 1/4’ü + %25 fazlası olarak belirlenecek.

Aylığı kesilen hak sahiplerinin kalan borçları, son ödenen aylık taksitinin %25 fazlası olarak belirlenecek ve bu miktar her ayın 20. günü akşamına kadar bankaya yatırılacak.

Ölüm durumunda, kalan kredi borcu aylık almaya devam eden varislerden tahsil edilecek. Eğer aylık almayan bir hak sahibi varsa, kredi taksitleri son ödenen taksit tutarının yüzde 25 fazlası olarak ödenecek.

SGK’nın sunduğu 400 bin TL faizsiz konut kredisi, hak sahipleri için bir avantaj sunuyor. Bu kredi imkanı, konut ediniminde maddi kolaylık sağlayarak hak sahiplerinin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Hak sahiplerinin bu fırsattan yararlanabilmesi için doğrudan bankalara başvurmaları yeterli olup SGK tarafından düzenlenmiş hak sahipliği belgesine gerek duyulmayacak.

Başvuru süreci ve kredi koşulları hakkında detaylı bilgiye SGK’nin resmi web sitesi ve bankaların şubelerinden ulaşılabilir.