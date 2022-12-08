TOKİ açıkladı: Başvuru ücretleri iade ediliyor!

TOKİ kuralar sonrasında konut, arsa ve iş yeri çıkmayan vatandaşların 500 TL'lik başvuru ücretlerinin geri iade edileceğini açıkladı.

TOKİ kura çekilişleri yapılmaya devam ederken başvuru ücreti ise 500 TL olarak belirlendi. TOKİ kurasında hak sahibi olmayanlara ise yatırılan başvuru ücretin iadesinin yapılacağı belirtildi. TOKİ para iadesi ne zaman yapılacak?

TOKİ iadesi ile ilgili açıklama gelirken kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde başvuru yapılan bankaların şubelerinin ATM'lerinden geri para iadesi yapılır.

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

Başvuruda bulunan kişilerin kurada adı çıkmadığında kişilere başvuru bedeli geri iade edilir. TOKİ para iadesi ise yetkili şubelerin ATM'lerinden geri alınabilir.