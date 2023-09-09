Ünlü iş insanından kiracısına 2 milyon TL'lik ''evimi boşalt'' hava parası

Eski Göztepe Spor Kulübü Başkanı Fırat Yiğit, Bebek’teki evinde oturan kiracısını 2 milyon lira karşılığında evden çıkardı.

Türkiye’de artan kira fiyatları farklı uygulamaları da beraberinde getirmeye başladı.

İş insanı Fırat Yiğit, Bebek’teki evinde 60 bin lira kira ödeyen kiracısını, daha yüksek bir kira getirisi elde etmek için 2 milyon lira vererek evden çıkardı.

Sabah gazetesinin haberine göre, eski Göztepe Spor Kulübü Başkanı Fırat Yiğit, İstanbul Bebek’te denize sıfır apartmanın 2’nci katında bulunan 7 milyon dolar değerindeki dairesindeki kiracıya çıkması için para teklif etti.

Yiğit, kiracı Murat Sönmez’in evden çıkması için 2 milyon lira önerdi. Tekstilci Murat Sönmez, bu teklifi kabul etti.

Evin güncel kira bedelinin 400 bin lira civarında olduğu iddia ediliyor.

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