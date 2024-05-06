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1 Mayıs gözaltılarında 11 kişi daha tutuklandı

1 Mayıs gözaltılarında 11 kişi daha tutuklandı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'de gözaltına alınanlardan 11 kişi daha tutuklandı.

Daha önce 1 Mayıs gününde ve ev baskınlarında gözaltına alınan 65 yurttaştan 38'i tutuklamıştı. Son operasyonda gözaltına alınan 12 yurttaş ise emniyet işlemlerinin ardından dün İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki ifadeleri alınan yurttaşlar, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimliğe çıkarılan 12 kişiden 11'i tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet

Etiketler gözaltı 1 mayıs tutuklanma
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