  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 1 Mayıs tutuklularının tamamına tahliye

1 Mayıs tutuklularının tamamına tahliye

1 Mayıs tutuklularının tamamına tahliye
Güncelleme:

1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan ve 72 gündür tutuklu yargılanan 25 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

1 Mayıs'ta Saraçhane’den Taksim'e yürüyenlere yönelik yapılan baskınlarda gözaltına alınan 25'i tutuklu 30 kişi hakkında değişik suçlamalarla açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. 

Duruşmada, tutukluların hepsi tahliye edildi.

Etiketler tahliye tutuklu 1 mayıs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kabinenin ardından bir değişim iddiası daha Kabinenin ardından bir değişim iddiası daha 35 yıllık sanayi devi iflas etti 35 yıllık sanayi devi iflas etti Balıkesir'in iki ilçesinde orman yangını Balıkesir'in iki ilçesinde orman yangını Bunun adı soygun: 2 bardak nar suyu 1200 TL Bunun adı soygun: 2 bardak nar suyu 1200 TL Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Mustafa Sarıgül'den ''video'' iddialarına cevap: Montaj, şantaj, tehdit içeriklidir Yolların eski efsanesi Ford Capri elektrikli SUV olarak geri dönüyor Yolların eski efsanesi Ford Capri elektrikli SUV olarak geri dönüyor Sarıgül'ün avukatlarından ''video'' açıklaması Sarıgül'ün avukatlarından ''video'' açıklaması Türkiye'nin ünlü et firması iflas etti Türkiye'nin ünlü et firması iflas etti Deutsche Bank'tan Türkiye yorumu: ''Eşsiz bir örnek olacak'' Deutsche Bank'tan Türkiye yorumu: ''Eşsiz bir örnek olacak'' Erdoğan'ı üzecek anket: Birinciliği kaptırdı Erdoğan'ı üzecek anket: Birinciliği kaptırdı
AK Partili eski belediye başkanı tutuklandı AK Partili eski belediye başkanı tutuklandı 300 bin dolarlık pırlanta çalan hırsızlar kamerada 300 bin dolarlık pırlanta çalan hırsızlar kamerada Yabancıya konut satışı çakıldı: Ruslar rotayı o ülkeye çevirdi Yabancıya konut satışı çakıldı: Ruslar rotayı o ülkeye çevirdi Honda'nın şehirli spor otomobili Prelude geri dönüyor Honda'nın şehirli spor otomobili Prelude geri dönüyor