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1 milyon 316 bin bina incelendi: 173 bin bina yıkık ya da ağır hasarlı

1 milyon 316 bin bina incelendi: 173 bin bina yıkık ya da ağır hasarlı
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Deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarında 1 milyon 316 bin binanın incelemesi tamamlandı. Bu binalardan 173 bininin ağır hasarlı, yıkık ya da acil yıkılacak olduğu tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli deprem fekaletinin üzerinden 18 gün geçti. Depremin vurduğu illerdeki çalışmalar devam ediyor. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Nehmet Nuri Ersoy  ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Malatya'da incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından 4 bakan basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, deprem bölgesindeki 4 milyon 658 bin bağımsız bölümü içeren 1 milyon 316 bin binanın incelemesi tamamlandığını söyledi.

Kurum'un açıklamasına göre; incelenen binalardan 173 bininin ağır hasarlı, yıkık ya da acil yıkılacak olduğu tespit edildi.

Etiketler maraş deprem inceleme
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