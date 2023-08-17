1 milyon TL ödül konulmuştu! Korhan Berzeg'ten hiçbir iz yok

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 2 ay geride kaldı. 1 milyon TL ödül verileceği açıklanmasına rağmen yeni bir ihbar gelmedi.

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok.

Havadan ve karadan yapılan aramalarda, bugüne kadar Korhan Berzeg ile özel eğitim alan köpeği Tina'ya ait hiçbir ize rastlanmadı.

Gözden kaçma ihtimaline karşı, bugüne kadar 2 defa taranan bölgenin 3'üncü kez taranmasına karar verildi. Bu zamana kadar 240 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı.

Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Gönen Çayı'nın çevresini kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

JAK VE JÖAK BÖLGEDEN AYRILDI, EKİP SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Aramalar, 150 kişiyle başlayıp önce 70'e, sonra da 30 kişilik ekibe düşerken, JAK ve JÖAK da çalışmalarını sonlandırdı. Berzeg'i arama çalışmaları, AFAD ve AKUT'a bağlı ekipler tarafından sürdürülürken, savcılık soruşturması devam ediyor.

Tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıklayan yetkililer, konunun çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi.

İHBAR HALA YOK

Öte yandan, Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, 4 Ağustos'ta, Berzeg'in yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıklamıştı.

Konulan ödül sonrasında da Berzeg hakkında yeni bir ihbar olmadığı öğrenildi.

KORHAN BERZEG KİMDİR?

Korhan Berzeg 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) profesör olarak ekonomi üzerine öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu.

NE OLMUŞTU?

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

DHA