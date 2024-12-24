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1 Ocak itibariyle geçerli: Gürültü yapan komşu yandı

1 Ocak itibariyle geçerli: Gürültü yapan komşu yandı
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2025 yılında gürültü kirliliği cezası yüzde 43.93 oranında artacak. Yeni yılda konutta gürültü yapanlar 11 bin 35 lira ceza ödeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2025'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.

Kurulması zorunlu atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlarla kurup da çalıştırmayanlara 1 milyon 671 bin 844 lira idari para cezası uygulanacak.

GÜRÜLTÜ YAPAN KOMŞUYA CEZA ARTTI

Standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olan konutlar için ceza miktarı 11 bin 035, ulaşım araçları için 33 bin 326, iş yerleri ve atölyeler için 111 bin 361, fabrika ve şantiye için de 334 bin 297 lira olacak.

Eğlence gürültüsünün cezası da 334 bin 297 lira olarak belirlendi.

1 Ocak'tan itibaren standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşim yaratanlara uygulanacak ceza miktarları şu şekilde olacak:

Konutlar: 11 bin 035 lira
Ulaşım araçları: 33 bin 326 lira
İş yerleri ve atölyeler: 111 bin 361 lira
Fabrikalar ve şantiyeler: 334 bin 297 lira
Eğlence gürültüsü: 334 bin 297 lira

Çevreyi kirletenlere 2025'te verilecek cezalar belli olduÇevreyi kirletenlere 2025'te verilecek cezalar belli olduHaber

 

Etiketler gürültü cezası konut komşu para cezaları
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