  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 PKK'lı terörist daha sarı torbada!

11 PKK'lı terörist daha sarı torbada!

11 PKK'lı terörist daha sarı torbada!
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı Terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Etiketler msb milli savunma bakanlığı hakurk terörle mücadele pkk pençe kilit operasyonu terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş kampından kötü haber!
Kanser hastaları için emsal karar! SGK o ilacın ücretini ödeyecek!
Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a neden veda etti! İlk kez açıkladı
6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddia annenin ifadesi ortaya çıktı
Koşun depoları doldurun! Benzin 18 TL'nin de altına indi
DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi
Hava sıcaklıkalrı artıyor, yağışlar geri geliyor!
Nefes kesen Hollanda-Arjantin maçında tepki çeken görüntü
Özel sektör çalışanlarına maaş promosyonu talebi
Hasan Can Kaya bu sefer çok kötü pot kırdı!