11 PKK'lı terörist daha sarı torbada!
Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı Terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
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