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Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı belli oldu
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Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilerin ÖTV tutarlarında yüzde 15,71 olarak hesaplanan 6 aylık Yİ-ÜFE oranında artış yapılacağını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında artış yapıldı. 

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 12 maddesinin (5) numaralı fıkrasında, Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son maktu vergi tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibarıyla %15,71 olarak hesaplamıştır." denildi. 

AKARYAKITTA 2 TL'LİK ARTIŞ

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk altı aylık ÜFE oranında akaryakıt ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarında otomatik artışa gidilmiştir.

-Bir litre benzinde 11,98₺ olan ÖTV 13,86₺’ye
-Bir litre motorinde 11,23₺ olan ÖTV 12,99₺’ye yükseltilmiştir.

Bu ÖTV artışının KDV’si ile birlikte pompaya yansıyacak muhtemel tutarları ise; bir litre benzinde 2,25₺, bir litre motorinde 2,11₺ olacaktır." ifadelerini kullandı. 

RAKIDA ÖTV TUTARI 497 LİRAYA YÜKSELDİ

 

 

Bingöl, alkol ürünlerinde de otamatik ÖTV artışı yapıldığını belirterek,
''-Yılın başında rakıya uygulanan bir litre alkolde 1.365,71₺ olan ÖTV tutarı bugün itibarıyla 1.580,27₺ olmuştur.
-Alkol oranı %45 olan bir yetmişlik rakıda 430,19₺ olan ÖTV tutarı bugün itibarıyla 497,78₺’dir." dedi.

SİGARAYA 8-10 TL ZAM BEKLENİYOR

Sigara fiyatlarına ise en az 8, ortalama 10 lira zam gelmesi bekleniyor. En ucuz sigara 70 liradan 80 liraya yükselecek. Fiyatı orta düzeyde olan sigaralar 80 liradan 90 liraya çıkacak.

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Etiketler akaryakıt sigara alkol ötv zammı
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