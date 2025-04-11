11 yıllık minik Zehra cinayetinin sırrı çözüldü: Üvey anne, amca, yenge ve kuzeni tutuklandı

Şanlıurfa'da 11 yıl önce ortadan kaybolduktan 1 gün sonra cansız bedeni çuvala sarılı halde bulunan 6 yaşındaki Zehra'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan üvey anne, amca, yenge ve amcaoğlu tutuklandı.

Olay, 25 Ocak 2014'te Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akdilek kırsal Mahallesi'nde yaşanmıştı.

Evlerinin avlusunda oyun oynayan 6 yaşındaki Zehra T., aniden ortadan kaybolmuştu.

İddiaya göre, arkadaşlarıyla oynadığı sırada ortadan kaybolan Zehra T.’dan haber alınamaması üzerine ailesi tarafından jandarmaya ihbarda bulunuldu. Başlatılan arama çalışmaları sırasında küçük Zehra’nın cansız bedeni, amcası İ.T.’ın evinin önünde bulunan tahta sedirin altındaki pamuk çuvalının içinde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemede Zehra'nın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Uzun süre faili meçhul kalan cinayetin aydınlatılması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından özel bir ekip kuruldu.

Cinayet zanlısı ya da zanlılarını belirlemek için özel bir ekip kuruldu. Ekip, yıllarca zanlı ya da zanlıları bulmak için her türlü delili titizlikle inceledi.

Aile fertleri gözaltına alındı

Cinayetin üzerinden geçen 11 yıl içerisinde birçok kişinin sorgusu gerçekleştirildi. Yeni delillere ulaşan ekipler, aralarında anne, baba, üvey anne, amcalar ile ağabeyin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Cinayet zanlıların en yakınları çıktı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üvey anne C.T., amca İ.T., yenge K.T. ve amcasının oğlu H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA / İHA