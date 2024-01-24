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12 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

12 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
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Kayseri'de 12 yaşındaki çocuk, babasının fabrikaya ürün indirmek için geri manevra yaptığı TIR ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Kayseri'de 12 yaşındaki M.T, Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde'de bir iş yerine ürün indirmek için geri manevra yapan ve babası D.T'nin kullandığı 01 DT ... plakalı tır ile duvar arasına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Baba D.T. gözaltına alındı.

Etiketler çocuk ölüm tır
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