13 üniversitede tek kadın profesör yok

Ülkede akademinin en büyük sorunlarından biri de cinsiyetçilik. Cumhurbaşkanlığı on birinci kalkınma planına ‘kadın üniversitesi’ kurulması girerken YÖK’ün güncel verilerine göre 175 bin 553 akademisyenin 96 bin 153’ü erkek, 79 bin 417’si ise kadın.

Üstelik akademide yükseldikçe kadınların oranı da azalıyor. Örneğin araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarının yüzde 50’sinden fazlası kadınken bu oran profesörlerde oldukça düşüyor. 29 bin 376 profesör kadrosunda sadece 9 bin 451 kadın var.

Üstelik bazı üniversitelerde tek bir kadın profesör dahi bulunmuyor. YÖK’ün verilerine göre yalnızca bir ya da iki kadının profesör kadrosunda yer aldığı üniversitelerin sayısı da oldukça fazla.



Sıfır kadın profesörün olduğu yükseköğretim kurumu ile buralardaki erkek profesörlerin sayıları şöyle:

Ankara Bilim Üniversitesi: 7 erkek

Artvin Çoruh Üniversitesi: 18 erkek

Ataşehir Adıgüzel MYO: 1 erkek

Bayburt Üniversitesi: 7 erkek

Bingöl Üniversitesi: 44 erkek

Hakkari Üniversitesi: 7 erkek

Iğdır Üniversitesi: 27 erkek

İzmir Kavram MYO: 1 erkek

Kilis 7 Aralık Üniversitesi: 22 erkek

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi: 4 erkek

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 4 erkek

Şırnak Üniversitesi: 16 erkek

Türk Hava Kurumu Üniversitesi: 7 erkek

Sadece 5 üniversitede erkekler daha az

Bunun yanı sıra Abdullah Gül Üniversitesi (12 erkek), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (16 erkek), Alanya HEP Üniversitesi (3 erkek), AKEV Üniversitesi (3 erkek), Ardahan Üniversitesi (14 erkek), Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (2 erkek), Şişli MYO (3 erkek), OSTİM Teknik Üniversitesi (14 erkek) ve Samsun Üniversitesi’nde (12 erkek) bir kadın profesör; Tarsus Üniversitesi (8 erkek), Malatya Turgut Özal Üniversitesi (23 erkek), Kayseri Üniversitesi (8 erkek), Erzurum Teknik Üniversitesi (13 erkek), Avrasya Üniversitesi (30 erkek), Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ise (4 erkek) yalnızca iki kadın profesör bulunuyor.

Öte yandan sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nde kadın profesörlerin sayısı erkek profesörlerin sayısından daha fazla. Bilgi Üniversitesi ile İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nde ise kadın ve erkek profesörlerin sayısı eşit. Bunun dışındaki bütün üniversitelerde erkek profesörlerin sayısı kadın profesörlerin sayısını geçiyor.

"Cinsiyetçi tutumlar"

Geçen günlerde Bilim Akademisi tarafından yayımlanan Akademik Özgürlükler Raporu’nda da akademideki cinsiyetçi uygulamalara değinilmişti. Raporda “Cinsiyetçi tutumlar erkek faillere yönelik olarak görmezden gelme, etkili yaptırım uygulamama ya da hiç yaptırım uygulamama biçiminde ortaya çıkmaktadır. Cezasızlık, soruşturma ya da ceza davası sürerken ödüllendirme/taltif etme yoluyla fail kollayıcılık ve ayrıca mağdur suçlayıcılık gibi cinsiyete dayalı ayrımcı örüntüler bu tür tutumların yansımasıdır” ifadeleri kullanılmıştı.