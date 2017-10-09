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  3. 09 Ekim 2017 19:06

13.5 asırlık ağaçtan zeytin hasadı yapıldı

Hatay'da tarihi Sarı Selim Camisi'nin bahçesinde bulunan bin 350 yıllık zeytin ağacının hasadı yapıldı.

13.5 asırlık ağaçtan zeytin hasadı yapıldı
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Hatay'ın Payas ilçesindeki tarihi Sarı Selim Camisi'nin  bahçesinde bulunan bin 350 yıllık zeytin ağacının hasadı yapıldı.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1976'da "anıt  ağaç" olarak tescillenen, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Botanik  Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabay Düzenli'nin 2010 yılında yaptığı  incelemede bin 350 yaşında olduğu belirlenen ağaçtan yılın ilk hasadında 300  kilogram zeytin elde edildi.

Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, törende yaptığı konuşmada, ağacın  ilerlemiş yaşına rağmen hala hayatta kaldığına dikkati çekti.

Tabiata sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Altan, "Camimizin  avlusunda bulunan zeytin ağacı, bin 350 yaşında olmasına rağmen meyve veriyor.  Meyve veren bir zeytin ağacı olması çok önemli hatta geriye doğru döndüğümüzde  'Dünyanın en yaşlı meyve veren zeytin ağacı' da diyebiliriz." ifadelerini  kullandı.

Altan, her yıl hasat zamanı tören gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

"HÜNKAR ZEYTİNİ" OLARAK ANILIYOR

Yavuz Sultan Selim'in Kaptan-ı Deryası ve Sadrazamı Sokullu Mehmet  Paşa, Mercidabık Savaşı ile Osmanlı topraklarına katılan Payas'a külliye  yapılması için 1574'te Mimar Sinan ve Hassa mimarlar teşkilatına talimat verdi.  Adana-İskenderun yolunda, külliyenin inşa edileceği 15 dönümlük zeytin  bahçesindeki ağaçlar, biri dışında kesildi.

Padişah 2. Selim zamanında külliye yanına yapılan Sarı Selim  Camisi'nin bahçesinde kalan ağaca kutsallığın, bereketin ve barışın simgesi  olduğu için dokunulmadı. Yaşlı ağaç, bu nedenle "Hünkar zeytini" olarak anılıyor.

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