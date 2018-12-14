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  3. 14 Aralık 2018 11:23

1,5 milyon TL'lik arsa vurgunu ! Gözaltılar var

Antalya'da kamuya ait arsaları kendilerinin gibi göstererek vatandaşları 1,5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 7 kişi yakalandı.

1,5 milyon TL'lik arsa vurgunu ! Gözaltılar var
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Antalya’da kamuya ait arsaları kendilerine ait gibi göstererek birçok vatandaşı dolandırdığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Aralarında eski muhtar, eski belediye çalışanı ve emlakçıların olduğu şüphelilerin, toplamda 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü.

Antalya’da vatandaşların dolandırıldığı yönünde şikayetleri üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geçtiğimiz Salı günü sabah 07.00’da düzenledikleri operasyonda kent merkezinde biri kadın olmak üzere 6 kişiyi, olayla ilgilisi olduğu öne sürülen bir kişiyi de Tekirdağ’da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin, kamuya ait arsaları sahte belgeler düzenleyerek kendilerine ait gibi gösterdikleri, yatırım amaçlı arsa satın almak isteyen vatandaşlara da arsalar için yapılacak olan ihalelerde öncelik tanıdıklarını söyleyerek, sahte tapularla arsaları sattıklarını tespit etti. Şüphelilerin birçok vatandaşı bu şekilde mağdur ederek 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü. Şüphelilerin arasında emlakçı, eski muhtar, eski belediye çalışanları olduğu öğrenilirken, birikimlerini yatırım amaçlı kullanan mağdur vatandaşların birçoğunun ise kredi çekerek borç altına girdiği bildirildi.
Emniyette ifadeleri işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İHA

antalya , vurgun , arsa
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