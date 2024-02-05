15 Temmuz gazilerinden ''maaş'' eylemi! Gözaltılar var

15 Temmuz darbe girişiminde gazi olduklarını iddia eden ve maaş alamadıkları gerekçesiyle AK Parti Genel Merkezi önünde açıklama yapmak isteyen grup, polis tarafından gözaltına alındı.

15 Temmuz gazileri, SGK maaşları bağlanmadığı gerekçesiyle AK Parti Genel Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi. Polisin müdahale ettiği gaziler gözaltına alındı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AK Parti Genel Merkezi'nin önüne ulaşamadan gözaltına alınan gaziler arasında bulunan N.U., polis aracında video çekti. "BİZİ ALANLAR ŞEHİTLERİMİZİN KANINDA BOĞULSUNLAR" U., "15 Temmuz'da 47 polis arkadaşımızı, 251 vatandaşımızı şehit edenleri serbest bırakanlar, 15 Temmuz gazilerini gözaltına alıyor. Yakında şehitlerimizi de mezarından çıkarıp yargılamaya kalkarlar. Arkadaşlarımızı şehit edenler hala görevde, biz gözaltına alınıyoruz. Bizi alanlar, o bakanlar şehitlerimizin kanında boğulsunlar" dedi. Cumhuriyet