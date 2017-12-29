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  3. 29 Aralık 2017 07:48

15 yaşında hamile kalan kız meğer evliymiş !

Sakarya'da hamile olduğu ortaya çıkan 15 yaşındaki kızın evli olduğu ortaya çıktı.

15 yaşında hamile kalan kız meğer evliymiş !
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Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde hastaneye giden 15 yaşındaki genç kızın hamile olduğu öğrenilmesi sonrasında, küçük kızın 16 yaşında M.Ç. ile evli olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya’da iki ayrı ilçede 15 yaşındaki 2 ayrı kız çocuğu karın ağrısı şikayetiyle Akyazı Devlet Hastanesine gittikleri ve küçük kızların hamile oldukları ortaya çıkmıştı. Doktorlar durumu polis ekiplerine bildirmesi sonrasında savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Olay sonrası küçük kızlardan bir tanesi olan ve Karapürçek ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki B.D., isimli küçük kızın 16 yaşında ki M.Ç. ile evli olduğu ortaya çıktı. Diğer küçük kız ile ilgili açıklama yapılmazken, konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

İnanılır gibi değil ! Aynı ilçede 15 yaşındaki iki kız çocuğu hamile çıktı15 yaşındaki iki kız çocuğu hamile çıktı

 

İHA

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