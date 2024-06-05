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15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmuştu: O sürücüye ödül gibi ceza

15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olmuştu: O sürücüye ödül gibi ceza
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Kayseri'de otomobiliyle çarptığı 15 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan sürücü, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, maktul M.S'nin müşteki babası ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık kadın sürücü F.B. ise duruşmaya katılmadı. Savcı mütalaasını yineleyerek, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki baba M.S, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Müşteki avukatı da aracın hızı, çarpma sonrası maktulün savrulduğu mesafe ve fren izi olmaması nedeniyle sanığın "bilinçli taksir" hükümleri doğrultusunda üst sınırdan cezalandırılmasını talebinde bulundu.

Sanık avukatı ise önceki celse mahkemeye gelen raporda, maktulün asli, sanığın ise tali kusurlu olduğuna yer verildiğini anımsatarak, müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.B'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Maktül yakınları, karar sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda 26 Nisan 2023'te F.B. idaresindeki 38 AHL 353 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.S'ye çarpmış, yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybetmişti.

Etiketler ödül ceza sürücü
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