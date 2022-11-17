165 bin kişilik dev anket! Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter hesabından ''Muhalefetin adayı kim olmalı?'' diye sordu. 165 binden fazla kişinin katıldığı ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter hesabından 'Seçimde muhalefet kanadından hangi adayı görmek isterdiniz?' anketi yaptı. Milor'un anketine 165 bin 427 kişi katıldı.

Milor, yaptığı ankette, "Son anketten sonra 2 ay geçmiş. Bakalım sonuçlarda değişen bir şey olacak mı? Seçimde muhalefet kanadından hangi adayı görmek isterdiniz?" diye sordu.

Milor'un yaptığı ankette İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimleri yer aldı.

İşte o anketin sonuçları:



- Mansur Yavaş: Yüzde 42,6

- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 25,8

- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 11,3

Milor, "Ankette hayli ilginç şeyler oluyor. 2 ay önce hayli geride kalan İmamoğlu oylarını ciddi oranda arttırmış durumda" yorumunu yaptı.