18 Mart'ta Çanakkale'de okullar tatil edildi

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle 18 Mart günü eğitime bir gün ara verileceği bildirildi.

Çanakkale Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Konu ile ilgili olarak Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.