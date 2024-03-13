  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Mart'ta Çanakkale'de okullar tatil edildi

18 Mart'ta Çanakkale'de okullar tatil edildi

18 Mart'ta Çanakkale'de okullar tatil edildi
Güncelleme:

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü nedeniyle 18 Mart günü eğitime bir gün ara verileceği bildirildi.

Çanakkale Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

Konu ile ilgili olarak Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Etiketler Çanakkale 18 mart okul tatil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Camide intihar! İmamın cansız bedenini cemaat buldu Camide intihar! İmamın cansız bedenini cemaat buldu Mahfi Eğilmez, Türk Lirası'nın gerçek değerini hesapladı Mahfi Eğilmez, Türk Lirası'nın gerçek değerini hesapladı Ünlülerin bayram programı belli oldu! Hangi ünlü nerede sahne alacak? Ünlülerin bayram programı belli oldu! Hangi ünlü nerede sahne alacak? Fenerbahçe ve Galatasaray boş yere şampiyonluk mücadelesi veriyor Fenerbahçe ve Galatasaray boş yere şampiyonluk mücadelesi veriyor Türkiye'nin iklimi değişiyor: ''Gelecekte Mısır'a benzeyebilir'' Türkiye'nin iklimi değişiyor: ''Gelecekte Mısır'a benzeyebilir'' Ünlü anketçi AK Parti'den en çok oy çalan partiyi açıkladı Ünlü anketçi AK Parti'den en çok oy çalan partiyi açıkladı İstanbul'da genç kadına ''nişanlı'' dayağı! Dehşet anları kamerada İstanbul'da genç kadına ''nişanlı'' dayağı! Dehşet anları kamerada Altın zirvede, Dolar'dan yeni bir rekor daha geldi Altın zirvede, Dolar'dan yeni bir rekor daha geldi Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu Türkiye'ye özgü şifa kaynağı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu ABD'den Türk askeri haritası: ''Osmanlı'dan sonra bir ilk'' ABD'den Türk askeri haritası: ''Osmanlı'dan sonra bir ilk''