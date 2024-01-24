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2 fakülte kuruldu, 1 yüksekokul ve fakülte kapatıldı

2 fakülte kuruldu, 1 yüksekokul ve fakülte kapatıldı
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Bazı fakültelerin kurulması ile fakülte ve yüksekokulun kapatılması, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi kuruldu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı Aydın İktisat Fakültesi ile Harran Üniversitesine bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.

Etiketler fakülte yüksekokul cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan resmi gazete
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