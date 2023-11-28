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2 terörist daha etkisiz hale getirildi

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Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan eli kanlı bölücü terör örgütü PKK/YPG’li 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

Türkiye'de güvenlik güçleri yurt içi ve sınır ötesi operasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB operasyona dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verdi.

 

Etiketler tsk msb operasyon pkk terör terörist
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