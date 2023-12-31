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20 ilde kaçak göçmen operasyonu

20 ilde kaçak göçmen operasyonu
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 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 74 organizatör ile bin 510 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik “KALKAN-5” operasyonu yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Ağrı, Antalya, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa ve Van şehirlerinde, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın işbirliği ile yapılan operasyonda 63 adrese baskın düzenlendi.

Baskınlarda, 74 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5’i tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı. Bakan Yerlikaya, gözaltındaki diğer kişilerin işlemlerinin sürdüğü bilgisini verdi.

Operasyonda bin 510 düzensiz göçmen de yakalandı.

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız süreceğini söyledi.

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya kaçak göçmen göçmen kaçakçılığı
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