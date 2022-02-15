20 TL'ye 1 milyon lira kazandı: İlk yaptığı şey bakın ne oldu!
Balıkesir'de 20 liraya şans oyunu oynayan bir kişi 1 milyon TL ödül kazandı. Bayi sahibi, büyük ikramiye kazanan kişinin çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.
Balıkesir’in Edremit ilçesi sanayi sitesindeki bayiden 20 TL’lik Kazı Kazan kuponu alan bir kişi, 1 milyon TL ikramiye kazandı.
Edremit ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan Şadan Çapar'a ait 101482 nolu bayiden 20 TL’lik Kazı Kazan kuponu alan esnaf, 1 milyon TL ikramiye kazandı.
"PARASINI TESLİM ALIP YEMEK YEDİ"
Bayi Çapar, iş yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra büyük bir sevinçle geri gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen müşterisinin, biletini makineye okuttuğunda 1 milyon TL'lik ikramiye kazandığını gördüğünü söyledi. Çapar, “Müşterim çok mutlu ve heyecanlıydı. İhtiyacı olan, tanıdığımız bir arkadaşımız. İnşallah ailesiyle beraber güle güle yemesini temenni ediyorum. 20 TL’lik kazı kazana 1 milyon TL ikramiye verildi. Bugün kendisiyle görüştük. İstanbul’da parasını teslim almış. Yemek yediğini söyledi. İnşallah bizi de mutlu etmesini temenni ediyoruz” dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol