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  3. 04 Aralık 2020 16:55

2020-TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandığını duyurdu.

2020-TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "19-26 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizde açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." dedi.

İHA

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