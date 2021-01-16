2021 Yatırım Programı'nda Kanal İstanbul için 1.000 TL'lik bütçe

BirGün'den Selda Balmumcu'nun haberine göre, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programı’nda Kanal İstanbul ayrıntısı dikkat çekti. Erdoğan’ın her fırsatta yapacaklarına dair iddiasını yinelediği proje için 2021 yılında sadece 1000 TL’lik kaynak ayrıldı.

2021 Yılı Yatırım Programı’nı içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Program’da, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından “Kanal İstanbul Bağlantı Yolları, Etüt, Proje ve Yapımı” adı altında 2013 ve 2024 yıllarını kapsayan 12 yıl için 8 milyar 629 milyon TL’lik bütçe ayrıldığı belirtildi.

Ancak, toplamda 150 kilometrelik yol için 2021 yılında bu bütçenin sadece bin TL’sinin tahsis edildiği ifade edildi.

2011 yılından bu yana gündemde olan Kanal İstanbul Projesi için AK Parti’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘hayalim’ derken muhalefet ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu projenin çevresel bir felaket olacağını savunuyor.